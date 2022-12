Adler Mannheim: Acht Wochen ohne Stürmer Thiel

Die Adler Mannheim müssen mindestens bis Mitte Februar auf den jungen Stürmer Simon Thiel verzichten.

Der 21-Jährige verletzte sich im Training am Bein und fällt im optimalen Fall rund acht Wochen aus, wie der Topclub aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Donnerstag mitteilte. Der gebürtige Mannheimer erzielte in bisher 21 Saisonspielen einen Treffer und bereitete drei Tore vor. In der DEL-Tabelle sind die Adler momentan Dritter, am Freitag treffen sie auf die Augsburger Panther.

(dpa)