Adler Mannheim müssen ohne Neuzugang Gaudet auskommen

Eishockey-Profi Tyler Gaudet wird den Adler Mannheim monatelang fehlen.

Dies sei das Ergebnis eines Gesprächs mit einem Spezialisten, teilte der Club der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Freitag mit. Der Neuzugang hatte sich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers (4:2) am Bein verletzt. "Dass uns Tylers Ausfall besonders hart trifft, ist mit Sicherheit kein Geheimnis. Er ist zweifellos einer der besten Center der Liga", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Je nach Heilungsverlauf wird Gaudet drei bis vier Monate aussetzen müssen.

(dpa)