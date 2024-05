Adler Mannheim verpflichten Eishockey-Stürmer Reichel

Die Adler Mannheim haben zur kommenden Saison Angreifer Kristian Reichel verpflichtet.

Der 25-Jährige, der zuletzt für die Winnipeg Jets und die Manitoba Moose in Nordamerika und Kanada spielte, erhält beim achtmaligen deutschen Eishockey-Meister einen Dreijahres-Vertrag. "Kristian kann in allen Situationen spielen und ist ein weiterer Rechtsschütze, der sowohl auf der Center-Position als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann", sagte Trainer und Manager Dallas Eakins in einer Clubmitteilung vom Montag.

(dpa)