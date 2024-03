Straubing verliert zweites Playoff-Viertelfinalspiel

Die Straubing Tigers haben im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga gegen die Schwenninger Wild Wings den Serien-Ausgleich hinnehmen müssen.

Am Dienstag verlor das Team von Trainer Tom Pokel im Schwarzwald mit 1:5 (0:3, 1:1 0:1) das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie. Das einzige Tigers-Tor beim heimstärksten Team der Liga schoss Top-Scorer Mike Conolly (24. Minute).

"Die waren von Anfang an bereiter als wir. Wir haben keine Antwort gefunden", sagte Straubings Co-Trainer Rob Leask bei MagentaSport. Die erste Viertelfinalpartie hatte Straubing noch 5:2 gewonnen. Zum Einzug ins Halbfinale sind vier Siege notwendig. Das nächste Spiel findet am Freitag wieder in Straubing statt. "Wir müssen dann geradliniger spielen, mehr auf den Körper spielen", sagte Leask.

(dpa)