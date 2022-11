Schwenningen leiht Eishockey-Stürmer Neumann aus

Die Schwenninger Wild Wings haben für den Kampf um den Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Neuzugang geholt.

Der 20 Jahre alte Stürmer Daniel Neumann kommt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison, teilte der Drittletzte der DEL am Mittwoch mit. Neumann wechselt vom Schweizer Erstligisten EV Zug nach Schwenningen und könnte am Freitag gegen Augsburg erstmals für die Mannschaft von Trainer Harold Kreis zum Einsatz kommen. Vor seinem Wechsel in die Schweiz spielte er in der Jugend schon einmal für die Wild Wings.

(dpa)