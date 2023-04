Schwenninger Wild Wings holen Sturmtalent Reisnecker

Die Schwenninger Wild Wings haben den Flügelstürmer Filip Reisnecker für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet.

Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Zuletzt spielte das 21 Jahre alte Talent zwei Jahre lang für den Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Dort erzielte Reisnecker in der abgelaufenen Hauptrunde 18 Tore und lieferte 14 Torvorlagen. Davor sammelte er bei den Fischtown Pinguins bereits Erfahrungen in der DEL, für die Bremerhavener kam er auf 39 Einsätze.

(dpa)