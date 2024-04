Wild Wings holen Höfflin und Schwaiger aus Ingolstadt

Beide Profis wechseln zur kommenden Saison innerhalb der DEL.

Die Schwenninger Wild Wings haben den Angreifer Mirko Höfflin für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) verpflichtet. Der 31-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt zurück nach Villingen-Schwenningen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Höfflin spielte bereits von 2017 bis 2019 für die Wild Wings. Zudem holen die Schwaben aus Ingolstadt den 21 Jahre alten Verteidiger Daniel Schwaiger zur kommenden Spielzeit. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein in beiden Fällen keine Angaben.

(dpa)