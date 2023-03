Wild Wings verpflichten Eishockey-Torhüter Brenner

Die Schwenninger Wild Wings setzen auf der Torhüterposition künftig neben Joacim Eriksson auch auf Cody Brenner.

Der 26 Jahre alte Deutsch-Kanadier wechselt vom Absteiger der Deutschen Eishockey Liga ( DEL), den Bietigheim Steelers, zu den Wild Wings. Er wolle in Schwenningen den "nächsten Schritt" in seiner sportlichen Entwicklung schaffen, sagte Brenner in einer Vereinsmitteilung vom Freitag.

(dpa)