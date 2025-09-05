83-Jähriger stirbt nach Unfall mit Schwangerer bei Elztal

Nach einem schweren Unfall auf einer Bundesstraße bei Elztal (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Der 83-Jährige soll, ohne auf die Vorfahrt einer 32-jährigen Autofahrerin zu achten, auf die Bundesstraße eingefahren und mit dem Auto der schwangeren Frau kollidiert sein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann wurde nach dem Unfall Ende August mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht und sei am Montag gestorben. Seine 81-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sie sei noch am Leben.

Die 32-jährige Schwangere wurde leicht verletzt. Auch ihrem Ungeborenen soll es den bisherigen Erkenntnissen nach gut gehen.