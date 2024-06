Türkische Fußball-Fans feiern Sieg ihrer Mannschaft

In mehreren baden-württembergischen Städten haben zahlreiche türkische Fußballfans in der Nacht den Last-Minute-Sieg ihrer Mannschaft gegen Tschechien gefeiert.

In Heilbronn gab es einen Autokorso mit etwa 1000 Fahrzeugen, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Es sei bis auf einen kleinen Auffahrunfall alles friedlich verlaufen. In Stuttgart feierten auf der Freitreppe am Schloßplatz etwa 2000 Personen ihre Mannschaft. Erst in der Schlussphase war der Siegtreffer zum 2:1 gefallen. Einen durchgehenden Autokorso habe es in der baden-württembergischen keinen gegeben. Der Grund waren Sperrungen durch die Polizei. In Ulm gab es nach Angaben eines Sprechers gleichfalls keinen Autokorso. Der Altstadtring sei wegen des großen Andrangs gesperrt gewesen. Die Fans zogen aber zu Fuß durch die Stadt, wie ein Sprecher mitteilte.

(dpa)