71-Jähriger aus der Elz gerettet

Ein 71-Jähriger ist in Emmendingen in die Elz gestürzt und trotz starker Strömung gerettet worden.

Passanten hatten den Mann am Mittwoch im Wasser treiben sehen und DLRG und Feuerwehr gerufen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Notarzt und der Rettungsdienst konnten den Mann wiederbeleben. Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sein elektronischer Rollstuhl wurde in der Nähe gefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

(dpa)