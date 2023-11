EnBW will 1,5 Milliarden Euro für Klima-Projekte einsammeln

Mit zwei neuen Unternehmensanleihen will der Energieversorger EnBW Gelder für die Finanzierung klimafreundlicher Projekte einsammeln.

Wie das Unternehmen am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, haben die beiden Anleihen ein Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro. Die Gelder sollen demnach in Solarparks in Deutschland und Frankreich, in Windparks, in Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge oder den Ausbau der Netzinfrastruktur fließen.

"In den kommenden Jahren werden wir auf dem Weg zur Klimaneutralität der EnBW durchschnittlich 4,5 Milliarden Euro brutto pro Jahr investieren", erklärte Finanzvorstand Thomas Kusterer einer Mitteilung zufolge.

Die Anleihen haben laut EnBW eine Laufzeit von 6,5 und 10,5 Jahren und werden mit 3,85 und 4,3 Prozent verzinst.

(dpa)