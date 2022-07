Hauk will Output von Biogasanlagen erhöhen

Mit Blick auf die Energiekrise sieht Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) großes Potenzial darin, die Produktion von Biogasanlagen zu steigern.

Hauk will dafür beim kommende Woche geplanten Gasgipfel werben. "Derzeit haben wir rund 1000 Biogasanlagen in Baden-Württemberg. Die wären in der Lage, kurzfristig ihre Produktion um 15 bis 30 Prozent zu erhöhen", sagte er der "Badischen Zeitung" (Mittwoch). "Das ist doch eine Hausnummer." Biogas könne beispielsweise dazu beitragen, dass entsprechend kein Strom aus Erdgas gewonnen werden müsse. Seine Vorschläge dazu wolle er beim Gasgipfel des Landes am 25. Juli vortragen.

Mit Biogasbetreibern habe er zu dem Thema gesprochen und auch ein Eckpunktepapier erstellen lassen. Die Betriebe könnten mehr produzieren, dürften dies wegen "einer Reihe von Deckelungen" bisher aber nicht. "Diese Regelungen müssen zeitlich flexibilisiert und angepasst werden", sagte er. Das Land könne dies leisten. "Und es würde in diesem Winter schon wirken", betonte er im Gespräch mit der Zeitung. "Mein Ziel ist es, dass wir Biogas ganz neu denken."

(dpa)