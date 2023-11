Schwertransport mit erstem Rotorblatt für Windrad am Ziel

Der spektakuläre Schwertransport eines 68 Meter langen Rotorblatts für ein neues Windrad ist nach starken Hindernissen durch das schlechte Wetter am Ziel angekommen.

Der Windflügel-Transport habe auf dem Weg zum Windpark Kallenwald seine erste Etappe geschafft, teilte eine Sprecherin des Energieversorgers Badenova am Dienstagabend mit. Das erste Rotorblatt sei auf dem Kallenwald in Seelbach (Ortenaukreis) abgeladen worden, nun könne das zweite Exemplar im Tal abgeholt werden. Unklar sei aber, ob dieser weitere Transport am Mittwochmorgen wie geplant starten könne. Das werde kurzfristig mit Blick auf die Wetterprognose entschieden, teilte das Unternehmen mit.

Das Spezialfahrzeug mit dem Windflügel war in der vergangenen Woche an einer Steigung nicht mehr weitergekommen. Der Versorger Badenova Wärmeplus baut auf dem Kallenwald ein Windrad mit rund 230 Metern Höhe. Die Anlage soll Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen. Sie wird laut Badenova rund neun Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen, was in etwa dem Bedarf von 6000 Menschen entspricht.

(dpa)