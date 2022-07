Strobl fordert zügigen Energiegipfel auf Bundesebene

Der baden-württembergische CDU-Chef Thomas Strobl hat einen baldigen Energiegipfel auf Bundesebene gefordert, um sich auf die drohende Gasmangel-Lage vorzubereiten.

"Ich habe wenig Verständnis dafür, dass Bundeskanzler Scholz das nicht sofort nach seinem Urlaub macht", sagte der Landesinnenminister am Freitag im Sommerinterview von SWR aktuell. "Das wäre dringend notwendig, damit wir für ganz Deutschland einen klaren Plan haben und ein abgestimmtes Konzept haben, wie wir durch diesen möglicherweise sehr kalten und sehr schwierigen Winter kommen."

Kanzler Olaf Scholz (SPD) solle sich ein Beispiel an Baden-Württemberg nehmen, wo die grün-schwarze Landesregierung schon am Montag ein Spitzentreffen mit Kommunen, Wirtschaft und Versorgern veranstaltet hatte. Die Lage sei wegen der Drosselung russischer Gaslieferungen "sehr ernst", sagte Strobl. Er sei aber zuversichtlich, dass der Südwesten gut durch eine Krisensituation durchkomme. "Wenn das jemand schafft, sind das wir im deutschen Süden", sagte er. Die Südwest-CDU dringt wegen der drohenden Energie-Knappheit im Winter schon länger auf etwas längere Laufzeiten der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland.

(dpa)