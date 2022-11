Kretschmann gibt neues Ziel aus: 100 Windräder im Jahr 2024

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat beim Ausbau der Windkraft ein neues konkretes Ziel ausgegeben.

"Im übernächsten Jahr müssen es sicher wieder 100 werden", sagte der Grünen-Politiker am Dienstagabend in der ARD-Sendung " Maischberger". Da könne man ihn beim Wort nehmen. Zuletzt hatte Kretschmann das Ziel aus dem Koalitionsvertrag einkassiert, bis zur nächsten Landtagswahl 2026 1000 Windräder in Baden-Württemberg zu bauen. Das sei angesichts der langwierigen Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen nicht möglich. In diesem Jahr sind im Südwesten erst eine Handvoll Windräder errichtet worden. Er bekräftigte in der Sendung das Ziel, die Genehmigungsverfahren auf dreieinhalb Jahre zu halbieren.

Kretschmann verwies darauf, dass die Ausschreibungsbedingungen des Bundes in den vergangenen Jahren zum Nachteil Baden-Württembergs geändert worden seien. Dennoch zeigte er sich überzeugt: "Versprechen muss man machen in der Politik." Man könne nur nicht immer vorher wissen, ob es klappt. "Es liegt nicht immer in der eigenen Hand." Aber jetzt zögen mit der Ampel-Regierung in Berlin alle an einem Strang, deswegen sei er optimistisch.

