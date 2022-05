Geldautomat in Engen gesprengt

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Engen (Kreis Konstanz) gesprengt.

Durch die Wucht der nächtlichen Explosion wurde der Automat in einem Vorraum eines Einkaufszentrums vollständig zerstört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach dem Raub flohen die Unbekannten in zwei Autos. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Die Suche in der Nacht zum Dienstag sei erfolglos geblieben. Die Höhe des Schadens war zunächst weiter unklar.

(dpa)