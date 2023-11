Brief vom entflohenen Mörder? LKA prüft Schreiben

Ende Oktober entfloh ein verurteilter Mörder der JVA Bruchsal beim Ausgang. Nun untersucht das LKA ein Schreiben, in dem er sich über Haftbedingungen beschwerte.

Seit fast zwei Wochen fahndet die Polizei nach einem 43-Jährigen, der vor über zehn Jahren wegen Mordes verurteilt wurde. Der Deutsch-Kasache war als Häftling der JVA Bruchsal am 30. Oktober bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee in Rheinland-Pfalz entkommen. Wie genau der Gefangene flüchtete, ist abgesehen von einer geknackten elektronischen Fußfessel noch unklar. Nun ist allerdings ein Brief von ihm aufgetaucht, den das Landeskriminal Baden-Württemberg prüft.

Das bestätigte eine Sprecherin des LKA am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Auf den Inhalt des Schreibens ging sie jedoch nicht ein. Über den Brief, den der flüchtige Häftling wohl an einen Ex-Mithäftling schrieb, berichteten die Badischen Neuesten Nachrichten zuerst.

Flüchtiger Mörder aus Baden-Württemberg knackte seine Fußfessel

In dem Brief soll sich der 43-Jährige über Haftbedingungen in der JVA Bruchsal beschwert haben. Er beschreibt darin angebliche Misshandlungen sowie dass das Nichtrauchergesetz im Gefängnis "in keinster Weise eingehalten und umgesetzt" wurde.

Bei dem Ausflug des Gefangenen handelte es sich bereits um das achte Mal, dass er bewacht das Gefängnis verließ. Er war mit seiner Frau und seinen Kinder unterwegs. Zwei Justizvollzugsbeamten begleiteten ihn.

2012 wurde der Deutsch-Kasache vom Landgericht Karlsgeruhe verurteilt, weil er einen 44-Jährigen erwürgt hatte. Er erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe und wird weiterhin europaweit gesucht.

Entflohener Mörder aus JVA-Bruchsal: So sieht er aus

Laut dem Polizeipräsidium Pforzheim sieht der gesuchte 43-jährige wie folgt aus:

1,85 Meter groß

kräftige, sportliche Statur

Glatze

Zuletzt trug er ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans und grau/rote Sportschuhe.

(mit dpa)