Schwerer Auffahrunfall auf A8: Lastwagenfahrer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Friolzheim im Enzkreis ist ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden.

Am Stauende der voll gesperrten Straße war am Donnerstag ein Lastwagen in einen weiteren Lastwagen gekracht, wobei das Fahrerhaus des auffahrenden Lastwagens eingedellt wurde, wie eine Polizeisprecherin sagte. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Zuvor war die Autobahn wegen eines brennenden Autos auf dem Standstreifen bei Pforzheim in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt worden. Warum der Wagen Feuer gefangen hatte, blieb unklar, der Fahrer konnte sich jedoch herausretten. Das Auto brannte vollständig aus. Wegen Betriebsstoffen, die auch auf die gegenüberliegende Fahrbahn ausliefen, wurde auch die Strecke Richtung Karlsruhe voll gesperrt.

(dpa)