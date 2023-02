Hilfsorganisation aus Stuttgart im Krisengebiet der Türkei

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei ist die Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp im Unglücksgebiet im Einsatz.

Am Dienstag konnten nach Angaben der Organisation die ersten Hilfsgüter wie Decken, Babynahrung, Windeln und Wasser in der Türkei gekauft und auf den Weg in die Krisenregionen gebracht werden. Ein Schneesturm hatte den Transport in der Nacht erschwert.

Mit 25.000 Euro im Gepäck war Stelp-Gründer Serkan Eren schon am Montag in die Türkei geflogen. "Die ersten Stunden sind die wichtigsten", sagte er. Zusammen mit Unternehmen und Organisationen in der Türkei wurden die Hilfsgüter organisiert.

(dpa)