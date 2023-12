21-Jähriger nach Überfall mit Messer festgenommen

Weil er einen Kassierer mit einem Messer bedroht haben soll, befindet sich ein 21-Jähriger in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, nahmen die Beamten den Tatverdächtigen am Samstagnachmittag in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) vorläufig fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 21-Jährige in einem Supermarkt während des Bezahlvorgangs ein Messer gezogen und damit einen Kassierer bedroht haben. Daraufhin soll der Tatverdächtige in die offene Kasse gegriffen und Geld in Höhe von rund 400 Euro entwendet haben. Anschließend sei er aus dem Laden geflüchtet.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter am Samstagnachmittag in einer Straßenbahn vorläufig festnehmen. Der 21-Jährige ist bereits vorbestraft. Die Beamten stellten nach erteiltem Durchsuchungsbeschluss in seiner Wohnung Beweismittel sicher.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

(dpa)