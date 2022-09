86-Jährige gewaltsam getötet: Verdächtiger gefasst

Eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer 86-Jährigen in Stuttgart ist ein Verdächtiger in Haft.

Der 53-Jährige sei am späten Donnerstagabend in seiner Wohnung festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. In der Wohnung hätten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial gefunden. Der Sohn der Frau hatte die Leiche der 86-Jährigen am vergangenen Samstag in deren Wohnung gefunden, sie hatte durch massive Gewalt tödliche Verletzungen erlitten. Der nun festgenommene Italiener war bis vor kurzem ein Nachbar der alten Dame, am Freitag erließ ein Richter Haftbefehl gegen den 53-Jährigen. Das Motiv des Verdächtigen ist derzeit unklar.

(dpa)