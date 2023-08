Auseinandersetzung am Busbahnhof Villingen: Schwerverletzter

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer am Busbahnhof in Villingen (Schwarzwald-Baas-Kreis) ist ein 30-Jähriger schwer verletzt worden.

Bei den Beteiligten handelte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um fünf bis sechs Männer von etwa 18 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 24 und 30 Jahren, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Zu der Auseinandersetzung kam es bereits am späten Freitagabend.

Die Hintergründe und der genaue Hergang konnten bislang nicht geklärt werden, wie es am Samstagabend hieß. Die Beteiligten hätten gegenüber den eingesetzten Beamten bislang nicht zur Klärung beigetragen. Der 30-jährige Verletzte, der mutmaßlich mit einem Messer attackiert wurde, kam per Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

(dpa)