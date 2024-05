Diebe stehlen Tausende Pfandflaschen von Firmengelände

Unbekannte haben mehrere tausend Pfandflaschen bei einer Diebstahlserie aus einem Container von dem Firmengelände eines Saftlieferanten gestohlen.

Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 2500 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach den Angaben haben in der Nacht auf Sonntag die Unbekannten aus einem Container in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) mehrere hundert Pfandflaschen gestohlen. Trotz einer Fahndung konnten die Beamten die Täter nicht finden. Auf einer Wiese ließen die Diebe demnach nur einige leere Kartons verstreut liegen.

Bereits in den vergangenen Wochen war es zu rund zehn Einbrüchen auf das Firmengelände gekommen. Dabei seien den Angaben zufolge immer mehrere hundert bis tausend Pfandflaschen entwendet worden. Auch ein an dem Container angebrachtes Schloss habe die Diebe bei ihren Touren nicht aufgehalten, hieß es weiter. Die Beamten glauben, dass es mehrere Täter geben muss, um die große Menge an Flaschen abtransportieren zu können.

(dpa)