Ehepaar nach mutmaßlichem Tötungsdelikt festgenommen

Auf einem häufig von Spaziergängern besuchten Weg in einem Wald wird eine Leiche entdeckt. Die Polizei geht sofort von einem Verbrechen aus. Verdächtigt wird nun ein Ehepaar.

Nach dem Fund eines toten Mannes in einem Wald in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) Anfang Januar ist nun ein Ehepaar festgenommen worden. Die beiden in der Türkei geborenen deutschen Staatsangehörigen stehen im Verdacht, den 63 Jahre alten Mann getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit. Der 51-Jährige und die 44-Jährige seien am Sonntagabend am Flughafen Straßburg vorläufig festgenommen worden.

Das Opfer, ein ebenfalls in der Türkei geborener deutsche Staatsangehöriger, war am Morgen des 2. Februars mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen neben einem Fahrzeug tot von einem Spaziergänger entdeckt worden.

Das verdächtige Ehepaar stammt aus dem weiteren familiären Umfeld des Getöteten. Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat - dauern an.

(dpa)