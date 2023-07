Frau mutmaßlich entführt und vergewaltigt: Festnahme

Die Polizei hat einen Mann, der eine 18-Jährige entführt und vergewaltigt haben soll, am Bahnhof in Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) festgenommen.

Der 37-Jährige soll die junge Frau Anfang letzter Woche auf einem Stuttgarter Spielplatz entführt haben und konnte am Mittwoch festgenommen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Polizeistreife erkannte den Mann in Begleitung des Opfers am Bahnhof in Marbach am Neckar und nahm ihn zwei Tage nach der mutmaßlichen Entführung fest.

Laut Polizei hatte der Mann die junge Frau eingeschüchtert und sie aufgefordert mitzukommen, woraufhin er die 18-Jährige in eine Wohnung in Marbach am Neckar brachte. Dort soll er ihr gedroht und sie mehrfach vergewaltigt haben. Ersten Ermittlungen zufolge soll er sie außerdem gezwungen haben, Lebensmittel zu stehlen, wenn die beiden zusammen draußen waren. Am Donnerstag wurde der Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ.

(dpa)