Fünf Tatverdächtige nach blutigem Streit auf Parkplatz

Nach dem blutigen Streit zwischen gut einem Dutzend Männern auf einem Parkplatz in Markdorf (Bodenseekreis) ermittelt die Polizei nun gegen fünf Tatverdächtige.

Ihnen werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Drei Männer konnten bereits am Abend der Tat identifiziert werden, gegen zwei weitere wurden die Ermittlungen in den Tagen danach aufgenommen.

Die Hintergründe der Tat und der genaue Ablauf sind weiter unklar. Am Abend des 3. September waren bei dem Streit zwischen zwei Gruppen von Männern vier Menschen verletzt worden. Den Verletzten geht es inzwischen besser.

(dpa)