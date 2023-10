Haftbefehl nach sexuellem Übergriff auf Mädchen

Nach dem sexuellen Übergriff auf ein Mädchen im Grundschulalter ist gegen einen 37-jährigen Haftbefehl erlassen worden.

Er soll das Kind am Donnerstag auf seinem Nachhauseweg in Dalkingen (Ostalbkreis) angesprochen haben und dann sexuell übergriffig geworden sein, wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hatte. Das Mädchen blieb dabei unverletzt. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde der Verdächtige festgenommen und am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl. Der 37-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

(dpa)