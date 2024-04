Jugendliche fahren gestohlenen Traktor fest

In Schwaben haben vier Jugendliche einen Traktor gestohlen und sind mit diesem in einer Wiese stecken geblieben.

Um ihn wieder herauszuziehen, entwendeten sie am Sonntag dann einen zweiten Traktor, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend fuhren sie beide Fahrzeuge in eine Scheune in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) zurück. Einer der Jugendlichen soll nach Polizeiermittlungen seine Freunde dazu angestiftet haben, eine Spritztour zu machen.

Sachschaden entstand hierbei nicht. Gegen die vier wird nun wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

