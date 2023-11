Jugendlicher wegen Verdacht der Vergewaltigung in U-Haft

Ein Jugendlicher ist in Offenburg wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 15-Jährigen in Untersuchungshaft gekommen.

Nach ersten Vernehmungen soll der 16-Jährige das Opfer dazu überredet haben, ihn in einen Umkleideraum einer Sporthalle zu begleiten, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Dort habe er die 15-Jährige in eine Toilette gedrängt, wo es zum sexuellen Übergriff gekommen sei. Der Tatverdächtige bestreite die Tat.

Am Tatort konnten den Angaben zufolge Spuren und Beweismaterial gesichert werden. Eine Auswertung stehe noch aus. Die beiden Jugendlichen kannten sich laut Polizei schon vor der mutmaßlichen Tat am Dienstag, den 14.11.2023. Der Verdächtige wurde am darauffolgenden Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

(dpa)