Leiche in Koffer wird Thema bei «Aktenzeichen XY»

Nach dem Fund einer toten Frau in einem Koffer in Filderstadt hoffen die Ermittler bei der Suche nach Hinweisen auch auf die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst». In der neuen Folge am Mittwoch (17.9., 20.15 Uhr) soll der Fall kurz vorgestellt werden, bestätigte ein Sprecher für den Sender. Geplant sei aber kein Film zu dem Fall. Vielmehr werde ein Foto eines Koffers gezeigt, der dem gefundenen Exemplar ähnele, und um Hinweise gebeten. Zuvor hatten die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» darüber berichtet.

Die ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» stellt regelmäßig ungeklärte Fälle vor und bittet um Mithilfe bei der Aufklärung.

Mitarbeiter eines Bauhofs hatten die Leiche Ende August in einem Wohngebiet unter einer Brücke gefunden, stark verwest und teils skelettiert. Nach dem Fund war bereits mit einem Flyer im Drogen- und Obdachlosenmilieu in Stuttgart gesucht worden. Zur Todesursache, zur Nationalität der Toten und zu möglichen Hintergründen ist bislang nichts mitgeteilt worden. Die 40-Jährige ist identifiziert und soll aus Stuttgart stammen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist die Frau womöglich seit fast zwei Monaten tot. Zumindest wurde sie laut Polizei zuletzt am 21. Juli dieses Jahres in Stuttgart gesehen. Die Frau galt als vermisst.