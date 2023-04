Mehrere Einbrüche im Landkreis Rottweil

Im Landkreis Rottweil hat es in der Nacht zum Karfreitag vier Firmeneinbrüche gegeben.

Wie die Polizei mitteilte, brachen Unbekannte in eine Bäckerei, einen metallverarbeitenden Betrieb und in das Gebäude eines Elektro-Geräte-Herstellers in Villingendorf, sowie in eine weitere Bäckerei in Hardt ein. Die Polizei ermittle nun, ob die Taten zusammenhängen.

Demnach brachen mehrere maskierte Täter in die Bäckerei in Villingendorf ein und versuchten erfolglos, einen Tresor in den Büroräumen zu öffnen. Laut Polizei erbeuteten die Täter dort eine unklare Summe Bargeld. In dem metallverarbeitenden Betrieb schlugen Unbekannte ein Fenster ein und stahlen ebenfalls Bargeld in unbestimmter Höhe sowie Smartphones. Bei einem Hersteller für elektronische Geräte hebelten Einbrecher eine Zugangstür auf und durchwühlten dann mehrere Schränke. Ob sie Beute machten, war laut einem Sprecher zunächst unklar.

Laut dem Sprecher geht die Polizei davon aus, dass bei den Einbrüchen in Villingendorf dieselben Täter am Werk waren. Ob auch ein Zusammenhang zum Einbruch in eine Bäckerei im etwa 17 Kilometer entfernten Hardt besteht, werde derzeit geprüft. Unbekannte drangen dort über ein Fenster ein. Auch hier stand zunächst nicht fest, ob die Täter etwas gestohlen hatten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können.

(dpa)