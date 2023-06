Mann ersticht Lebensgefährtin nach einem Streit

Ein 47 Jahre alter Mann hat in Au (Breisgau-Hochschwarzwald) seine 46 Jahre alte Lebensgefährtin erstochen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, geschah die Tat am vergangenen Samstag nach einem Streit zwischen dem Paar: Der Mann griff demnach die Frau auf der Terrasse ihrer Wohnung an und stach mehrfach auf sie ein. Passanten hatten noch versucht, der 46-Jährigen zur Hilfe zu kommen und schließlich die Polizei gerufen. Als die Beamten und die Rettungskräfte eintrafen, sei die Frau aber schon tot gewesen. Der Mann fügte sich den Angaben zufolge selbst auch Verletzungen zu und kam vorübergehend in eine Klinik. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.

(dpa)