Mann im Streit getötet: Verdächtige festgenommen

In der Bodensee-Gemeinde Radolfzell wird eine Frau festgenommen, die einen 50-Jährigen getötet haben soll. Hintergründe der Tat sind zunächst unklar.

Ermittler haben in Radolfzell (Kreis Konstanz) eine Frau festgenommen, die einen 50-jährigen Mann getötet haben soll. Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Polizei gemeinsam mitteilten, sollte ein Haftrichter am Freitag darüber entscheiden, ob die 44-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommt.

Zwischen der Frau und dem Mann gab es eine längere Beziehungsstreitigkeit, wie die Ermittler berichteten. In der Nacht zum Mittwoch sei es in einem Wohnhaus zu einem Streit gekommen. Die Frau soll auf den Mann eingestochen und ihn dabei tödlich verletzt haben, es sei wohl Alkohol im Spiel gewesen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung sei die 44-Jährige dann vorläufig festgenommen worden. Zwei Männer im Alter von 43 und 45 Jahren, die ebenfalls in der Wohnung waren, wurden wieder entlassen, wie die Ermittler berichteten. Die Kriminalpolizei Rottweil ermittele nun Hintergründe und den Hergang der mutmaßlichen Gewalttat.

(dpa)