Maskierter Mann bedroht Männer mit Pistole und raubt sie aus

Ein Unbekannter soll in Reutlingen drei junge Männer mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt haben.

Die Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren hielten sich deren Angaben zufolge an einer Parkbank auf, als der Unbekannte zunächst an ihnen vorbeiging, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Anschließend sei er maskiert zurückgekehrt und habe die drei mit einer Pistole bedroht. Er habe einen der Männer geschlagen und zwei Rucksäcke sowie ein Tablet geraubt.

Dem Täter gelang die Flucht. Auch eine polizeiliche Fahndung führte nach der Tat am Mittwoch zunächst nicht zum Erfolg. Die drei Männer blieben laut Polizei unverletzt. Nun werden Zeugen gesucht.

(dpa)