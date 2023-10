Messerstiche in Karlsruher Bar: Mann in U-Haft

Wenige Tage nach dem Streit in einer Karlsruher Bar mit einem schwer verletzten 19-Jährigen sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft.

Der Mann sei am Montag in einer Wohnung festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagabend gemeinsam mit. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Angaben zum Alter des Tatverdächtigen machte die Polizei auf Anfrage nicht.

Bei dem Streit in der Bar in der Nacht auf Samstag war ein 19-Jähriger durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Er befinde sich inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es. Die Hintergründe der Tat seien noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

(dpa)