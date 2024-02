Nach Attacken nimmt Polizei Tatverdächtigen fest

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen, der in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) mehrere Personen angegriffen haben soll.

Das bestätigte ein Polizeisprecher. Die Festnahme erfolgte Mittwochabend. Mehr Informationen zum aktuellen Geschehen wollte die Polizei vorerst nicht preisgeben. Zuerst berichtete der SWR über die Festnahme.

Der Mann soll am Dienstag in einer Straßenbahn eine Zugbegleiterin geschlagen, getreten, gewürgt und ihr die Handtasche entrissen haben. Die 57-Jährige wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auf dem Bahnsteig pöbelte der Mann den Angaben zufolge dann zwei Frauen an und packte und schüttelte eine der beiden.

Wenig später habe er einen Supermarkt betreten, wo er einen Angestellten angeschrien, eine Verkäuferin mit einem Kuchenteller beworfen und einer Kundin einen Schlag versetzt haben soll. Danach habe er auf dem Parkplatz des Supermarktes einen 23-Jährigen mit einer zerbrochenen Glasflasche bedroht, ihm die Autoschlüssel weggenommen und sei mit dem gestohlenen Wagen davongefahren.

Auf seiner Flucht Richtung Karlsruhe verursachte der Mann laut Polizei mehrere Unfälle. Die Polizei hatte eine Großfahndung mit Hubschrauber eingeleitet.

(dpa)