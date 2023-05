"Noch ungeklärte Sachlage" nach Gernsbacher Brand mit Toten

Drei Kinder sterben am 13. April bei einem Brand in Gernsbach. Wie kam es zu dem verheerenden Feuer? Das ist eine von vielen Fragen, die die Ermittler schon seit Wochen beschäftigen.

Fünf Wochen nach dem verheerenden Feuer mit drei toten Kindern in Gernsbach (Kreis Rastatt) ist die Brandursache noch immer unklar. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Baden-Baden auf Anfrage sagte, wird mit einem "noch nicht verifizierten Anfangsverdacht gegen eine Person mit dem Vorwurf der Brandstiftung mit Todesfolge in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung" ermittelt. Mehr Angaben - auch zur verdächtigen Person - wurden unter Hinweis auf die "noch ungeklärte Sachlage" nicht gemacht. "Die weiteren Ermittlungen müssen abgewartet werden", so der Staatsanwalt.

Bei dem Brand in den frühen Morgenstunden des 13. April waren drei Kinder im Alter von 4, 8 und 14 Jahren in den Flammen umgekommen. Nach früheren Angaben soll es kurz vor dem Brand in der Nacht einen Streit zwischen Bewohnern gegeben haben. Ob es einen Zusammenhang mit dem Feuer gibt, ist unklar. In dem privat vermieteten ehemaligen Hotel im Ortsteil Reichental sollen vor allem osteuropäische Arbeiterfamilien und Einzelleute gewohnt haben.

(dpa)