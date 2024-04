Polizei findet Drogenlabor: Mutmaßliche Dealerbande in Haft

Bei Durchsuchungen in Heilbronn, im Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis hat die Polizei ein Drogenlabor gefunden und sechs mutmaßliche Drogendealer festgenommen.

Fünf der Verdächtigen kamen in Untersuchungshaft, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft von Dienstag hieß. Den Männern im Alter zwischen 28 und 51 Jahren wird bandenmäßiger Betäubungsmittelhandel sowie das Herstellen von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Bereits Ende März hatten Ermittler sechs Objekte in Lauda-Königshofen, Boxberg, Igersheim, Osterburken und Heilbronn durchsucht. Dort fanden sie ein Drogenlabor mit Zutaten zur kiloweisen Herstellung von Amphetamin und Streckmittel. Bei den anderen Tatverdächtigen fanden sie unter anderem weiteres Amphetamin, Ecstasy, Marihuana, Bargeld und Schusswaffen.

(dpa)