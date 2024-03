Täter schüttet Flüssigkeit in Lokal aus: Atemwegsreizungen

Ein bislang unbekannter Täter hat in einem Lokal in Calw eine unbekannte Flüssigkeit ausgeschüttet und dadurch einen Menschen verletzt.

Der Mann sei, nachdem er die Flüssigkeit am Dienstag verteilt habe, mit einem Auto weggefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wegen des unangenehmen Geruches gingen die Gäste aus dem Gebäude. Eine Frau erlitt Atemwegsreizungen und kam in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge verteilte der Täter vermutlich Buttersäure. Die Polizei ermittelt.

(dpa)