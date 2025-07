Technischer Defekt löste Brand in Freizeitpark aus

Ein technischer Defekt hat laut Ermittlern den Brand in einem Fahrgeschäft des Freizeitparks Funny-World im badischen Kappel-Grafenhausen ausgelöst. Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung gebe es nicht, teilte die Polizei mit.

Kriminaltechniker müssen den Vorfall vom Wochenende mit einem geschätzten Schaden von rund 500.000 Euro allerdings noch untersuchen. Die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge an.

In der Anlage im Ortenaukreis hatte es am Samstag gebrannt. Am Sonntag öffnete der Park dann wieder, wie ein Mitglied der Geschäftsführung berichtet hatte. Auf seiner Internetseite teilte das Unternehmen mit, die Seilbahnen «Sky Diver» stünden wegen des Brandschadens bis auf weiteres nicht zur Verfügung.

Bei Brand keine Besucher im Park

Das Feuer hatte einen großen Einsatz von Feuerwehren der Region, der Polizei und des Rettungsdienstes ausgelöst. Als der Brand ausbrach, befanden sich noch keine Besucher im Park. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittler hatten sich bisher nicht zur Brandursache geäußert.

Die mehr als 50 Attraktionen des Parks richten sich vor allem an Kinder. Der Europa-Park in Rust, Deutschlands größter Freizeitpark, ist nur wenige Kilometer entfernt. Im Vergleich zum großen Nachbarn ist Funny-World deutlich kleiner.