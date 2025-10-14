Totes Baby im Müllsack - Polizei sucht Gelände ab

Nach dem Fund eines toten Säuglings in einem Müllsack hat die Polizei das Gelände um den Fundort in Maulburg (Kreis Lörrach) großflächig abgesucht. Ermittler erhielten nach einem Zeugenaufruf auch einige Hinweise aus der Bevölkerung, wie ein Polizeisprecher berichtete. Diesen Informationen werde nun nachgegangen.

Das männliche Baby war am Freitag in der Nähe eines Spielplatzes der Gemeinde im Südschwarzwald entdeckt worden. Nach dem grausigen Fund richtete die Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe ein.

Hintergründe des Falls wurden zunächst nicht deutlich. So ist es bisher unklar, ob das Baby lebendig ausgesetzt wurde. Wer etwas Verdächtiges rund um den Waldspielplatz gesehen hat, wurde gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bereits ein Fall in der Nachbarschaft

In Südbaden waren im laufenden Jahr bereits mehrere Babys tot aufgefunden worden. Eine Spaziergängerin entdeckte am 20. Februar in Steinen-Hüsingen im Kreis Lörrach die Leiche eines Säuglings auf einer Wiese. Die minderjährige Mutter meldete sich dann Wochen später, hatte die Polizei berichtet. Die Jugendliche wird verdächtigt, ihr Kind getötet zu haben. Steinen ist eine Nachbargemeinde von Maulburg.

Im nicht allzu weit entfernten Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wurden Anfang März zwei tote Säuglinge gefunden. Den Erkenntnissen nach lagen sie schon eine längere Zeit tot in einem Haus. Die Polizei ermittelt in diesem Fall gegen eine Heranwachsende - also eine Frau im Alter zwischen 18 und 21 Jahren.