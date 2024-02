Unbekannte sprengen mutmaßlich Blitzer im Kreis Ravensburg

Unbekannte haben mutmaßlich eine Geschwindigkeitsmessanlage an der Bundesstraße 32 nahe Altshausen (Kreis Ravensburg) gesprengt.

Die anhängerähnliche Anlage sei verkokelt und die Scheibe sei gesprungen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Zeugen aus dem nahen Wohnort hätten in der Nacht auf Dienstag einen Knall gehört. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter einen Sprengkörper an der Messanlage angebracht haben. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Unbekannt war zunächst auch, ob durch die mutmaßliche Sprengung sämtliche Aufzeichnungen über Temposünder zerstört wurden.

(dpa)