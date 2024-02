Ermittlungen

26.02.2024

Verdacht auf Totschlag: 45-Jähriger in U-Haft

Nachdem er einen Mann in einer Unterkunft in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) getötet haben soll, ist ein 45-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen.

Der Mann habe zuvor mit seinem 58-jährigen Kontrahenten aus bislang unklaren Gründen gestritten, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei soll er auf ihn eingeschlagen und ihn dadurch tödlich verletzt haben. Der 45-Jährige wurde nach der Tat am Samstag widerstandslos festgenommen. Am nächsten Tag kam der Deutsche wegen des Verdachts des Totschlags in Haft. Pressemitteilung (dpa)

