Verdächtige nach Stichattacke auf 21-Jährigen ermittelt

Eine 21 Jahre alte Frau steht im Verdacht, in Ravensburg ihren Lebensgefährten mit einem scharfkantigen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt zu haben.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Attacke hatte sich vor rund zehn Tagen ereignet - seither war die Polizei auf der Suche nach dem Täter oder der Täterin. Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass sich die Tat vor einem Imbiss ereignete - so hatte es das 31 Jahre alte Opfer zunächst selbst ausgesagt. Inzwischen gehe man davon aus, dass es schon im Haus des Paares in der Innenstadt zu dem Angriff kam. Dort seien entsprechende Beweise sichergestellt worden, wie es weiter hieß. Warum das Opfer zunächst eine andere Aussage zum Ort des Angriffs gemacht hatte, sei unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 21-Jährige sei auf dem Weg der Besserung. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)