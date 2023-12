Vier mutmaßliche Drogendealer in U-Haft

Rund sechs Kilo Kokain, 1,5 Kilo Marihuana und 560 Gramm Haschisch haben Ermittler bei vier mutmaßlichen Drogendealern gefunden.

Gegen die Männer im Alter von 20 bis 31 Jahren erließ ein Haftrichter am Mittwoch Haftbefehle, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Die Tatverdächtigen, die im Raum Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) Rauschgift verkauft haben sollen, sitzen demnach in Untersuchungshaft.

Bereits am Dienstag war ein 30-Jähriger ins Visier der Polizei geraten, der den Angaben zufolge bei einem Drogengeschäft beobachtet und zusammen mit zwei weiteren Tatverdächtigen vorläufig festgenommen wurde. Die Ermittler fanden in einem Fahrzeug neben den Drogen mehr als 40.000 Euro Bargeld sowie eine geladene Pfefferpistole. Bei einer Hausdurchsuchung bei einem 31-Jährigen wurde laut Polizei weiteres Rauschgift sichergestellt.

(dpa)