Weitere Tatverdächtige nach Stich-Attacke festgenommen

Die Polizei hat am Freitag zwei Jugendliche festgenommen, die in Stuttgart im Dezember in einen Angriff auf einen 16-Jährigen verwickelt gewesen sein sollen.

Bei der Attacke auf einem Schulhof wurde dem Opfer zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, wie ein Polizeisprecher sagte. Dann kam es zu Stichen, durch die das Opfer schwer verletzt wurde. Bei Durchsuchungen bei den 16- und 17-jährigen Tatverdächtigen wurden am Freitag Beweismittel sichergestellt. Ein weiterer tatverdächtiger 16-Jähriger sitzt bereits seit Januar in U-Haft. PM Polizei (dpa)

