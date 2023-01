Frauen betrügen Krankenkassen um mindestens 120.000 Euro

Zwei Frauen sollen sich Leistungen von Krankenkassen in Höhe von mindestens 120.000 Euro erschlichen haben.

Dazu hätten sie sich zunächst Vollmachten von älteren Menschen für deren Krankenkassen ausstellen lassen, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Beamten durchsuchten am Donnerstag sieben Wohnungen in Stuttgart und Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg).

Ihre Opfer hatten meist keine direkten Angehörigen oder Verwandte, die nicht in ihrer Nähe lebten. Sie seien teilweise auf der Straße angesprochen worden. Die Verdächtigen im Alter von 41 und 63 Jahren sollen sich als deren Betreuer ausgegeben und unter Vortäuschung von Pflegebedürftigkeit die Auszahlung von Geldern bei den Krankenkassen beantragt haben.

(dpa)