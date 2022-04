Freiburger Missbrauchsgutachten soll am 25. Oktober kommen

Die Freiburger Erzdiözese will voraussichtlich am 25.

Oktober ein Gutachten zu Fällen sexuellen Missbrauchs vorstellen. Das kündigte der kommissarische Vorsitzende der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der Erzdiözese, Magnus Striet, am Mittwoch an. Damit werde "ein erster und wesentlicher Schritt gegangen sein, um möglichst große Klarheit in diese dunklen Seiten der Geschichte der Erzdiözese zu bringen", sagte Striet laut Mitteilung. Die Kommission wolle unmittelbar danach Empfehlungen erarbeiten, um über schon eingeleitete Maßnahmen hinaus systemisch bedingte Ursachen für Missbrauch möglichst zu beseitigen.

