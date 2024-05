Neun Verletzte nach Reizgas in S-Bahn

Unbekannte haben in einer S-Bahn bei Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) Reizgas versprüht.

Dabei sind neun Menschen leicht verletzt worden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. In der Nacht zum Sonntag sollen ersten Erkenntnissen zufolge zwei ungefähr 15-Jährige zunächst Fahrgäste belästigt haben. Reisende sprachen die beiden daraufhin an, woraufhin die zwei beim Aussteigen aus der Bahn das Reizgas versprüht haben sollen, so die Mitteilung der Bundespolizei. Die zwei mutmaßlichen Täter flüchteten. Die gerufenen Beamten konnte sie zunächst nicht finden.

(dpa)